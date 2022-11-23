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В Москве начали высаживать деревья

15:01
  • среда
  • 23 ноября 2022

Молодые клены уже привезли на Ленинский проспект

В Москве начали высаживать деревья. Это делают в конце ноября - так растения перезимуют и лучше приживутся, передает "ТВ Центр".

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Молодые клены уже привезли на Ленинский проспект из питомников. Причем с большими комьями земли на корнях. Аккуратно помещают в заранее подготовленный грунт. А под зиму, потому что осенью растения, что называется, засыпают. И такой переезд не станет для них стрессом.

Липы, рябины, вязы, клены, каштаны, березы. А еще боярышник, сирень, кизил - больше 6 тысяч деревьев и кустарников будут высажены вдоль популярных магистралей города.

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Высадка деревьев
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