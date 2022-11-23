Грызуны-инженеры: как бобры в Братееве готовятся к зиме

Их аппетиты поражают местных жителей

Бобры в Братеевской пойме сейчас активно готовятся к зиме. Грызут и валят высокие стволы, да так, что хруст слышится и днем, и ночью. А опилки - по всему парку! Жители волнуются: не навредит ли эта лесопилка экологии.

Аппетиты бобров в Братееве поражают местных жителей. Речные грызуны резко активизировались к концу осени и устроили в парке "столовую" на свой манер.

"В этом году у нас появилась семья, которая вылезает в парк, и они начинают заготавливать деревья далеко от берега. Это видно - повалены такие вот огромные осины. Видно, что товарищи трудятся вовсю", - рассказывает местный житель.

Юрий - рыбак, он одним из первых заметил бобриные преобразования и активность на берегу Москвы-реки, из-за которой недавно даже пришлось прервать ловлю.

"Рыбу ловить невозможно, сидеть невозможно, заготавливают по полной. Москва-река превращается в бобровый МКАД", - говорит он.

Свои инженерные таланты бобры начинают проявлять в сумерках, тогда же отправляются за стройматериалами и пропитанием. Когда зверьки считают обстановку подходящей, в парке становится шумно, стоит хруст и летят стружки.

По подсчетам жителей, всего за несколько дней речные обитатели завалили около двух десятков деревьев. В основном это осины - деликатесы по бобриным меркам. Узнать работу грызунов можно по характерному срубу - в форме песочных часов.

Бобры в Братееве живут в норах, а значит, деревья их интересуют исключительно как корм, поэтому они отгрызают все самое сочное - ветки, побеги и кору. Часть добычи они съедают сразу, остальное - сплавляют по воде к своему жилищу. После себя бобры оставляют лишь ошкуренные стволы. Такой неэкологичный подход всерьез взволновал жителей, но эксперты успокаивают.

"Именно в этом месте, в этом кусочке нет посадок ценных пород деревьев. Ну проредят немножко, молодые побеги вырастут, ничего страшного не произойдет", - отметил Сергей Бурмистров, начальник отдела сохранения биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Вообще, в Москве с бобрами дружат, эти грызуны-великаны занесены в столичную Красную книгу и комфортно себя чувствуют во многих водоемах. И это - своеобразный комплимент природным территориям мегаполиса. Сейчас, с наступлением морозов, активность речных обитателей снизится, и они будут реже показываться на поверхности.

Наталья Тарасова, Николай Карбанов, Роман Донской, Камила Султанова, Артемий Мельников, "ТВ Центр"

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