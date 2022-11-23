На ВДНХ проходит выставка "Сердце Югры"

Серию панно создал фотограф Олег Зотов
Увидеть и почувствовать русский Север можно сейчас не выезжая из Москвы. Надо просто прийти на выставку "Сердце Югры" на ВДНХ, передает "ТВ Центр".
Многообразная природа и уникальные традиции коренных народов этого края вдохновили фотографа Олега Зотова создать масштабные панно. Ландшафты далекой и таинственной территории, горы и реки, тайга и штольни с горным хрусталем, даже дикие травы и олени - все получило у мастера новые смыслы и символы.
Впрочем, увидеть всю эту красоту можно не только на снимках. Если принять участие в викторине, можно выиграть тур выходного дня в Югру.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"