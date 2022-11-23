ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На ВДНХ проходит выставка "Сердце Югры"

15:04
  • среда
  • 23 ноября 2022

Серию панно создал фотограф Олег Зотов

Увидеть и почувствовать русский Север можно сейчас не выезжая из Москвы. Надо просто прийти на выставку "Сердце Югры" на ВДНХ, передает "ТВ Центр".

Многообразная природа и уникальные традиции коренных народов этого края вдохновили фотографа Олега Зотова создать масштабные панно. Ландшафты далекой и таинственной территории, горы и реки, тайга и штольни с горным хрусталем, даже дикие травы и олени - все получило у мастера новые смыслы и символы.

Впрочем, увидеть всю эту красоту можно не только на снимках. Если принять участие в викторине, можно выиграть тур выходного дня в Югру.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Выставка "Сердце Югры"
Выставка "Сердце Югры"
Выставка "Сердце Югры"
Выставка "Сердце Югры"
Выставка "Сердце Югры"
Выставка "Сердце Югры"
Выставка "Сердце Югры"
Выставка "Сердце Югры"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.