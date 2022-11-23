Минздрав рассказал о запасе лекарств в регионах

Власти контролируют наличие препаратов

Поручение сформировать запасы фармацевтических препаратов в субъектах Российской Федерации не менее чем на четыре месяца выполнено. Об этом в среду, 23 ноября, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

В ходе правительственного часа в Государственной думе глава Минздрава привел данные мониторинга, согласно которым в регионах созданы достаточные запасы лекарственных препаратов не менее чем на четыре месяца.

Мурашко также заявил, что введение маркировки позволило отслеживать ситуацию с наличием лекарств на рынке, сообщает АГН "Москва".

Ранее Мурашко отмечал, что больших угроз по поставкам зарубежных препаратов в России не отмечается, но логистические цепочки иногда дают задержки. Глава Минздрава также рассказал, что наращивание объемов производства препаратов в России идет по плану высокими темпами.

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