Средняя полоса России выполнила месячную норму по осадкам

Влияние циклона слабеет, но небольшие осадки сохранятся

Балканский циклон принес в среднюю полосу России снегопады, ледяные дожди и гололед. Об этом в среду, 23 ноября, рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Крепостнова.

Циклон отметился сильным дождем в Липецкой области количеством до 21 мм, в Тамбовской — до 17 мм. В Рязанской области прошли сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, выпало до 39 мм осадков. В Белгородской области местами показатель достиг 42 мм.

Из-за повышенной влажности утром 23 ноября в средней полосе России сформировались густые дымки и туманы, при которых видимость не превышала 2-4 км, а местами и до 50 м.

Циклон уходит на восток, его влияние начинает ослабевать. Однако в течение дня местами еще не исключены слабые осадки в виде дождя и мокрого снега, а также гололедные явления, сообщает портал "Метеоновости".

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что мокрый снег приведет к уменьшению высоты снежного покрова в Московском регионе во вторник и среду, а местами он полностью исчезнет.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"