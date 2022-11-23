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Суд Великобритании запретил Шотландии проводить новый референдум

13:32
  • среда
  • 23 ноября 2022

Решение озвучил председатель Верховного суда Соединенного Королевства

Проведение в Шотландии референдума о независимости без согласия британского правительства незаконно. Такое решение вынес Верховный суд Великобритании, передает РИА Новости.

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"Суд единогласно пришел к выводу, что парламент Шотландии не имеет полномочий для принятия закона о проведении референдума о независимости Шотландии", - сообщил председатель Верховного суда Великобритании Роберт Рид.

Во время референдума в 2014 году 55% его участников высказались за сохранение союза с Лондоном. Как отметили эксперты, многие сделали такой выбор только потому, что им обещали остаться в Евросоюзе и обеспечить устойчивые связи с Европой.

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