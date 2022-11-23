Домработница в Химках в течение года крала из тайника за тумбочкой

Преступница свою вину признала

В подмосковных Химках владелец дома поймал домработницу на воровстве, сообщает "ТВ Центр".

Больше года в семье то и дело терялись какие-то незначительные суммы. Сначала на 47-летнюю помощницу по хозяйству даже и не думали. Но со временем аппетиты вора стали расти, денег пропадало все больше.

В результате поставили камеру наблюдения. Выяснилось, что нанятая женщина периодически залезает в тайник за тумбочкой в спальне. Вот только она не забирала всю найденную сумму, а вытаскивала только несколько купюр. Таким образом, с декабря прошлого года она стащила более одного миллиона рублей.

Женщину арестовали.

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