Минздрав оценил нехватку медиков в России

Проблемы наблюдаются в сельской местности

Дефицит врачей в российской системе здравоохранения составляет около 25-26 тысяч человек. Об этом в ходе правительственного часа в Государственной думе в среду, 23 ноября, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

В среднем звене системы здравоохранения недостает около 50 тысяч сотрудников, отметил Мурашко. По его словам, "это не критичный дефицит, но он важный".

Глава Минздрава уточнил, что чаще всего работников не хватает в первичном звене здравоохранения и в селах. При этом в стационарах и в городах, как правило, дефицита кадров нет, сообщает РИА Новости.

Ранее Мурашко рассказал, что в правительстве России активно обсуждают возможность увеличить зарплаты медицинским работникам. По его словам, федеральное правительство в 2022 году дополнительно выделит 59 млрд рублей на заработные платы медикам в российских регионах.

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