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Госдума отсудила 1 млрд рублей за блокировку своего канала на YouTube

14:26
  • среда
  • 23 ноября 2022

Иск был подан к корпорации Google

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск канала "Дума ТВ" к ООО "Гугл" на 1 млрд рублей. Об этом в среду, 23 ноября, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Суд обязал Google восстановить доступ к YouTube-каналу "Думы ТВ", а в случае неисполнения решения — взыскать неустойку в размере 100 тысяч рублей в день до достижения суммы в 1 млрд руб.

Володин заявил, что полученные по иску средства будут направлены "на решение вопросов детей", а если ответчик откажется платить и решит объявить себя банкротом, "попросим комитет по безопасности подумать, как мы будем эти средства возвращать".

Российский парламент готов отстаивать свои интересы и в международных инстанциях, цитирует спикера Госдумы АГН "Москва".

Компания Google в апреле заблокировала аккаунт телеканала "Дума ТВ" на YouTube. Роскомнадзор обратился к компании Google с требованием снять ограничения с аккаунта канала "Дума ТВ" и объяснить причины своих действий.

После отказа в снятии блокировки был подан судебный иск. В сентябре счета и имущество российского подразделения компании Google, ООО "Гугл", на 1 миллиард рублей были арестованы.

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