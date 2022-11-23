Европарламент объявил Россию спонсором терроризма

В резолюции предлагается перечень мер реакции на действия российских властей

Депутаты Европарламента проголосовали в среду, 23 ноября, за резолюцию, в которой Россия названа "государством-спонсором терроризма и государством, применяющим средства терроризма".

Резолюция принята 494 голосами "за", 58 парламентариев проголосовали против этого документа, 44 депутата воздержались.

Наряду с обвинениями в адрес российских властей, в первую очередь в связи со спецоперацией на Украине, резолюция содержит перечень мер, которые Европарламент предлагает использовать в отношении Москвы.

В частности, Совету ЕС предлагается расширить список лиц, подпадающих под действие санкций, а Еврокомиссии — выступить с законодательным предложением о внесении поправок в действующий глобальный режим санкций ЕС в области прав человека, сообщает "Интерфакс".

Ранее президент США Джо Байден выступил против признания России спонсором терроризма, объяснение своим словам он не дал. При этом в Госдепартаменте отмечали, что опасаются негативных последствий для "зерновой сделки" в случае причисления России к государствам — спонсорам терроризма.

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