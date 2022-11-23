ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия опровергла контакты с НАТО по безопасности судов в Черном море

14:59
  • среда
  • 23 ноября 2022

Источники утверждали, что стороны договорились о ряде мер

Сообщения СМИ о якобы состоявшихся недавно контактах главы Генштаба ВС России Валерия Герасимова с председателем Военного комитета НАТО Робом Бауэром по вопросу безопасного движения судов в Черном море не соответствуют действительности. Об этом в среду, 23 ноября, рассказали в российском Министерстве обороны.
Генсек НАТО исключил возможность содержательного диалога с Россией

В ведомстве подчеркнули, что никаких контактов, тем более "систематических", с председателем Военного комитета НАТО или другими представителями Альянса не было.

Информация о достижении некой "договоренности" с Бауэром по вопросам "безопасного движения судов в Черном море" является "вымыслом от начала до конца" и фейком, цитирует сообщение Минобороны ТАСС.

Ранее источник в Североатлантическом альянсе заявил, что глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр договорились соблюдать осторожность в Черном море "во избежание инцидентов". Предполагалось, что речь, в частности, идет о соблюдении определенной дистанции между кораблями России и стран НАТО.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Корабли в Черном море
Корабли в Черном море
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.