Россия опровергла контакты с НАТО по безопасности судов в Черном море

Источники утверждали, что стороны договорились о ряде мер

Сообщения СМИ о якобы состоявшихся недавно контактах главы Генштаба ВС России Валерия Герасимова с председателем Военного комитета НАТО Робом Бауэром по вопросу безопасного движения судов в Черном море не соответствуют действительности. Об этом в среду, 23 ноября, рассказали в российском Министерстве обороны.

В ведомстве подчеркнули, что никаких контактов, тем более "систематических", с председателем Военного комитета НАТО или другими представителями Альянса не было.

Информация о достижении некой "договоренности" с Бауэром по вопросам "безопасного движения судов в Черном море" является "вымыслом от начала до конца" и фейком, цитирует сообщение Минобороны ТАСС.

Ранее источник в Североатлантическом альянсе заявил, что глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр договорились соблюдать осторожность в Черном море "во избежание инцидентов". Предполагалось, что речь, в частности, идет о соблюдении определенной дистанции между кораблями России и стран НАТО.

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