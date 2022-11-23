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Москвичам пообещали скорое возвращение морозов

15:20
  • среда
  • 23 ноября 2022

Столбики термометров резко опустятся к концу недели

К концу текущей недели температура в Москве заметно снизится, поэтому выпавший снег не растает. Об этом в среду, 23 ноября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог уточнил, что в пятницу в Москве прогнозируются комфортная зимняя погода, легкие морозы и несильный ветер. Осадков почти не будет, время от времени будет выглядывать солнце. При этом в ночь на пятницу в столице прогнозируется минус 7-9 градусов, днем — минус 5-7 градусов.

Такая же температура ожидается в Москве в субботу, пройдет небольшой снег. В воскресенье ночью будет минус 9-4, днем — минус 2-7, облачно и небольшой снег.

Резкого потепления эксперты не ожидают и в начале следующей недели, цитирует Вильфанда АГН "Москва".

Ранее метеорологи рассказали, что средняя полоса России уже выполнила месячную норму по осадкам благодаря балканскому циклону, который принес снегопады и ледяные дожди, а также гололед.

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