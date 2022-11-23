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Госдума заморозила накопительную пенсию еще на три года

15:17
  • среда
  • 23 ноября 2022

Это уменьшает объем трансферта из бюджета на обязательное пенсионное страхование

Законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до конца 2025 года принят Госдумой в третьем, окончательном чтении. Документ ыл внесен на рассмотрение парламента правительством России 28 сентября.

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В пояснительной записке к документу отмечается, что "страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в 2014-2024 годах учитываются исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа на финансирование страховой пенсии". В кабмине уточнили, что принятая мера значительно уменьшает объем трансферта из бюджета в Пенсионный фонд на обязательное пенсионное страхование.

Принятый парламентом документ также предусматривает новый порядок приостановления и возобновления государственной службы. Речь идет о приостановке госслужбы в связи с призывом работника на военную службу по мобилизации. На это время работнику гарантируется сохранение замещаемой должности, передает ТАСС.

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