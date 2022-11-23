Путин проинформирует лидеров ОДКБ о ситуации на Украине

Президент принимает участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

В Ереване в среду проходит очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, основные темы повестки - ключевые направления взаимодействия в рамках организации, а также актуальные международные и региональные проблемы.

В выступлении на встрече в узком формате Владимир Путин сообщил о намерении проинформировать коллег по ОДКБ о ситуации на Украине. Также российский лидер затронул обстановку в Афганистане и тему армяно-азербайджанского урегулирования.

Владимир Путин рассказал, что уже коротко обсудил с премьером Армении Николом Пашиняном обстановку в Карабахе.

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