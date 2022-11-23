Западные СМИ всеми силами пытаются очернить ЧМ в Катаре

Чемпионат сопровождают скандалы

Новости из Катара. На Чемпионате мира по футболу игроки немецкой сборной демонстративно закрыли себе рты руками. Акцию провели во время командного фотографирования перед игрой со сборной Японии. Так, по словам немцев, они хотели выразить протест против запрета ФИФА выходить на поле с символом ЛГБТ-сообщества - с радужной повязкой. Без скандала не обошлось и на зрительских трибунах.

На четвёртый день турнира стало понятно: этот мундиаль однозначно претендует на звание одного из самых скандальных. Западные журналисты охотно подхватывают любую искру и раздувают до настоящего пламени, безусловно, делая акцент на том, каким негостеприимным оказался Катар.

В подробности при этом не вдаются. По сети гуляет видео, как английских болельщиков не пустили на стадион - чем не прецедент. Вот только, судя по их образам, те явно перепутали эпохи и пришли не футболом наслаждаться, а разрабатывать новый крестовый поход. Поправив мечи, раздосадованные отправились жаловаться на несправедливость своим землякам-журналистам.

Судя по логике, можем приезжать со своими самоварами - то есть уставами - в чужие страны. Касается это абсолютно всего. Некоторые сборные, к примеру, перед началом чемпионата заявляли, что выступать будут исключительно с радужными повязками - в знак солидарности с ЛГБТ-сообществом. И им абсолютно не важно, что в стране подобное движение запрещено на законодательном уровне.

Впрочем, как только в ФИФА объявили, что в таком случае игроки подвергнуться дисквалификации, тут же, что называется, переобулись. Больше всего такая смена парадигмы не понравилась британской прессе. Там тут же разместили карикатуру, как три льва, которые красуются на эмблеме команды, из гордых медленно превращаются в трусливых, но повязку всё же снимают.

Между вариантом играть в футбол или защищать принципы все пока, на удивление, выбирают первое. Сборная Бельгии тоже, по итогу, отказалась от идеи выступать со словом "любовь" на воротнике собственной формы. В отличие от спортсменов, которые всё же усвоили местные устои, западные журналисты не спешат отказываться от провокаций. Бывшая футболистка сборной Уэльса Лора Макалистер заявилась на стадион в шляпе с радужным изображением. Головной убор, как сообщается, ввозить в страну ей пришлось контрабандой.

А вот бразильский журналист Виктор Перейра и не думал поддерживать ЛГБТ-сообщество. Приехал в Катар поддержать свою сборную. С собой взял флаг родного штата Пернамбуку. Впрочем, не успел его даже развернуть. К мужчине моментально подошёл местный житель, который подумал, что бразилец собирался продвигать запрещённую в стране тематику, так как разглядел на полотне радужный принт. Пришлось звать на помощь полицейских. После географического ликбеза флаг болельщику всё же вернули.

Не теряет надежды западная пресса уличить власти Катара в нечестности - вот и неожиданно пришли к выводу, что болельщики-то не настоящие! Мол, слишком много среди наряженных в футболки сборных Аргентины, Бразилии и Англии лиц, похожих на жителей Южной Азии. Очевидно, даже не подумав, что футбол - явление международное и в разных частях света люди могут поддерживать какие угодно команды.

Лучше бы обратили внимание на то, что творится на самих трибунах, где фанаты на своём примере доказывают, что такое толерантность и забота об окружающих. Как всегда, в хорошем смысле отличились японские болельщики. После матча открытия не ринулись к выходу, а организованно собрали за собой весь мусор. Оставив трибуны полностью чистыми.

Абсолютно контрастное поведение у тех, кто спит и видит себя в Евросоюзе. Украинские болельщики, напротив, отличились вандализмом, расписав стены нацистскими приветствиями и пририсовав к символу мундиаля характерные усы. Полиция художеств не оценили. Все виновные задержаны.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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