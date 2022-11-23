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Мишустин указал пессимистам на устойчивость экономики России

15:38
  • среда
  • 23 ноября 2022

Это подтверждают макроэкономические показатели

Пессимисты, предсказывавшие российской экономике двузначный спад в 2022 году, ошиблись: уже стало очевидным, что снижение ВВП составит около 3%. Об этом в среду, 23 ноября, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.
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Глава кабмина отметил, что некоторое замедление динамики в сложившейся ситуации было неизбежным — необходимо время на перестройку экономики. Однако данные по валовому продукту сейчас существенно лучше, если их сравнивать с прогнозами, которые делались в первом полугодии.

Замедляется инфляция, рассказал Мишустин, назвав это следствием последовательных действий и решений президента, Банка России и правительства. По состоянию на 14 ноября она снизилась до 12,4% в годовом выражении.

Безработица в России держится на очень низком уровне, в сентябре этот показатель был менее 4%, цитирует премьера ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что целью санкционной политики Запада является удушение российской экономики, однако этим планам не суждено осуществиться.

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Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
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