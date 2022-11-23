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Путина в аэропорту Еревана встретил лично Пашинян

15:40
  • среда
  • 23 ноября 2022

Российский лидер подвез армянского премьера на своем "Аурусе"

Владимир Путин прибыл в Ереван. Президент России примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. В ереванском аэропорту российского лидера встречал лично премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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Пашинян встретил Путина у трапа самолета. Политики обменялись рукопожатием, армянский премьер проводил российского лидера до поджидавшего его президентского "Ауруса". Тут у сотрудников протокола премьера возникло легкое замешательство: Путин пригласил Пашиняна составить ему компанию в поездке и сопровождающим пришлось в спешке переносить премьерский штандарт.

Как передает ТАСС, премьер Армении сел на пассажирское кресло справа, на котором обычно ездит сам Путин. А президент России обогнул машину сзади, снял пиджак и присоединился к своему собеседнику.

Сессия Совбеза ОДКБ пройдет в узком и расширенном составе и завершится подписанием итоговых документов. В заседаниях, кроме Путина и Пашиняна, также примут участие президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров и Таджикистана Эмомали Рахмон. Они рассмотрят ключевые направления взаимодействия в ОДКБ, актуальные международные и региональные проблемы. У президента России запланированы и двусторонние встречи - с премьер-министром Армении и с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.

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