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В крупных городах Украины пропал свет

16:17
  • среда
  • 23 ноября 2022

Киевское метро обесточено

Крупнейшие города Украины – Киев, Одесса, Николаев и Харьков - частично остались без света. В результате новых ударов ВС России по инфраструктурным объектам полностью обесточена Одесская область. Частично обесточены Львов, Хмельницкий, Луцк.

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Аварийно остановлены энергоблоки Южноукраинской АЭС. Нанесен удар по Кременчугской ГЭС в районе Светловодска, нет света в Тернополе, в Сумской области начались экстренные отключения электричества.

По последним данным, новая серия взрывов прозвучала в разных районах Киева. Власти сообщают о поражении критических объектов инфраструктуры, а также о попаданиях по жилому сектору, передает РИА Новости. Однако, по свидетельствам очевидцев, на жилые дома упали ракеты украинской ПВО.

Полностью обесточено киевское метро. В городах серьезно нарушено водоснабжение. О проблемах с энергоснабжением сообщили также власти Молдавии и Приднестровья, получающих электричество с Украины.

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