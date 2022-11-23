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В Ереване прошла акция в поддержку России

22:15
  • среда
  • 23 ноября 2022

Участники провели шествие по улицам города

Несколько сотен активистов армянского общественного движения "Вместе" встретили сегодня кортеж президента России Владимира Путина на мосту Победы при въезде в Ереван с плакатами "Добро пожаловать". Активисты также скандировали лозунги в поддержку армяно-российских отношений, держа в руках государственные флаги Армении и России.

Акция в поддержку нашей страны и тесных взаимоотношений Москвы и Еревана прошла и возле диппредставительства России в армянской столице. Её провели Коммунистическая партия Армении, Союз патриотов и Союз ветеранов. Участники принесли российские флаги, а также плакаты "Навсегда с Россией", "Нет антироссийским провокациям!".

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