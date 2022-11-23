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Канье Уэст предложил Трампу пост вице-президента США

16:42
  • среда
  • 23 ноября 2022

Рэпер идет на президентские выборы 2024 года

Бывшего американского президента Дональда Трампа выдвигают на пост вице-президента США. Заманчивое предложение сделал политику-миллиардеру рэпер Канье Уэст, который намерен баллотироваться в президенты на выборах 2024 года. Музыкант посетил Трампа в его флоридской резиденции.

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"Первый раз в Мар-а-Лаго. Дождь и пробки. Не могу поверить, что я заставил президента Трампа ждать", - написал Уэст в соцсети.

Рэпер проинформировал своих подписчиков о сделанном экс-президенту предложении. О реакции Трампа Уэст не сообщил: он задал вопрос читателям – что, по их мнению, ответил политик? Мнения подписчиков разделились: 59,3% считают, что экс-президент согласился, 40,7% думают, что последовал отказ, передает РИА Новости.

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