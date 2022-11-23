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Украинские АЭС одна за другой отключаются от энергосистемы страны

16:58
  • среда
  • 23 ноября 2022

Причина – резкое снижение числа потребителей электроэнергии

Атомные электростанции на Украине одна за другой отключаются от энергосистемы страны или переходят в аварийный режим работы. По данным украинских СМИ, отключена от энергосистемы Хмельницкая АЭС.

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Также сообщается, что, вслед за Южно-Украинской АЭС, переведена в аварийный режим работы Ровенская атомная станция, передает ТАСС. Специалисты поясняют, что причина этих действий в резком сокращении потребления электроэнергии на Украине – при этом угрозы ядерной безопасности нет.

Ранее стало известно, что удары ВС России по объектам критической инфраструктуры Украины оставили без энергоснабжения крупнейшие города страны – в частности, Киев, Одессу, Николаев и Харьков. По последним данным, во Львове из-за отсутствия электричества остановлена подача отопления и водоснабжение, прекращено движение трамваев и троллейбусов.

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