ФСБ пресекла диверсию агентов украинских националистов под Воронежем

Готовилась акция на военных и энергетических объектах

Сотрудники Федеральной службы безопасности ликвидировали банду сторонников украинских националистов в Воронежской области. Группа готовила диверсии на военных и энергетических объектах.

"При попытке задержания главаря и его двух сообщников в момент извлечения ими средств террора из заранее оборудованного на окраине Воронежа тайника последние оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и ответными действиями были уничтожены", - сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Во время обысков в жилищах террористов и на месте происшествия изъяты два готовых к применению самодельных взрывных устройства. Обнаружены также компоненты для изготовления СВУ, холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы и средства связи.

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