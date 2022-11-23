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ФСБ пресекла диверсию агентов украинских националистов под Воронежем

17:30
  • среда
  • 23 ноября 2022

Готовилась акция на военных и энергетических объектах

Сотрудники Федеральной службы безопасности ликвидировали банду сторонников украинских националистов в Воронежской области. Группа готовила диверсии на военных и энергетических объектах.

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"При попытке задержания главаря и его двух сообщников в момент извлечения ими средств террора из заранее оборудованного на окраине Воронежа тайника последние оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и ответными действиями были уничтожены", - сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Во время обысков в жилищах террористов и на месте происшествия изъяты два готовых к применению самодельных взрывных устройства. Обнаружены также компоненты для изготовления СВУ, холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы и средства связи.

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