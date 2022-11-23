ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Единая Россия": Дети Донбаса не должны оставаться без новогоднего праздника

17:56
  • среда
  • 23 ноября 2022

Новогодняя атмосфера для детей должна быть

Московские единороссы поздравят с Новым годом детей из Донбасса, никакие обстоятельства не лишат детей праздника. Такого мнения придерживается секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. С ним согласна и заместитель руководителя исполкома столичного реготделения "ЕР" Ирина Елифёрова.

"К детям из ДНР, которые сейчас проживают в пунктах временного размещения в Подмосковье, тоже придет праздник: мы обязательно их навестим с подарками, сказочными персонажами, вместе украсим праздничные елки и организуем театральные представления", - отметила она.

Кроме того, московские единороссы поздравят с Новым годом военнослужащих, находящихся на передовой. Подарки им доставят в декабре.

Со своей стороны Андрей Турчак указал на неуместность дорогостоящих новогодних корпоративов в нынешнее время. "Но новогодняя атмосфера, прежде всего для детей, должна быть. Как и традиционные детские елки, благотворительные мероприятия и другие форматы", - подчеркнул парламентарий.

Отметим, что "Единая Россия" с начала специальной операции оказывает помощь эвакуированным жителям ДНР и ЛНР, а также жителям, оставшимся в республиках. В новых регионах работают десятки гуманитарных центров "ЕР".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Новогодний праздник
Новогодний праздник
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.