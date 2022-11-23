"Единая Россия": Дети Донбаса не должны оставаться без новогоднего праздника

Новогодняя атмосфера для детей должна быть

Московские единороссы поздравят с Новым годом детей из Донбасса, никакие обстоятельства не лишат детей праздника. Такого мнения придерживается секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. С ним согласна и заместитель руководителя исполкома столичного реготделения "ЕР" Ирина Елифёрова.

"К детям из ДНР, которые сейчас проживают в пунктах временного размещения в Подмосковье, тоже придет праздник: мы обязательно их навестим с подарками, сказочными персонажами, вместе украсим праздничные елки и организуем театральные представления", - отметила она.

Кроме того, московские единороссы поздравят с Новым годом военнослужащих, находящихся на передовой. Подарки им доставят в декабре.

Со своей стороны Андрей Турчак указал на неуместность дорогостоящих новогодних корпоративов в нынешнее время. "Но новогодняя атмосфера, прежде всего для детей, должна быть. Как и традиционные детские елки, благотворительные мероприятия и другие форматы", - подчеркнул парламентарий.

Отметим, что "Единая Россия" с начала специальной операции оказывает помощь эвакуированным жителям ДНР и ЛНР, а также жителям, оставшимся в республиках. В новых регионах работают десятки гуманитарных центров "ЕР".

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