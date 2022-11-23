Минобороны сообщило об освобождении из плена 35 российских военных

Их доставят в Москву

Минобороны России сообщило об освобождении из украинского плена 35 российских военнослужащих. В военном ведомстве подчеркивают, что пленным грозила смертельная опасность.

"23 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 35 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", - сообщили в Минобороны.

Сейчас всем освобожденным оказывают медицинскую и психологическую помощь. Россиян самолетами военно-транспортной авиации ВКС России доставят в Москву. Их разместят в медучреждениях МО, где военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию.

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