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Минэнерго Украины заявило об отключении всех АЭС

18:51
  • среда
  • 23 ноября 2022

Обесточены также большинство ГЭС и ТЭС

Минэнерго Украины заявило о временном отключении от энергоснабжения всех атомных электростанций страны. По данным ведомства, обесточены также большинство украинских ГЭС и ТЭС.

Украинские АЭС одна за другой отключаются от энергосистемы страны
В крупных городах Украины пропал свет

В Минэнерго признали, что без электричества осталось и подавляющее большинство потребителей по всей стране. Объекты энергетической инфраструктуры были обесточены в результате ракетных ударов ВС России, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что ракетными ударами выведено из строя множество объектов критической инфраструктуры на Украине. В результате без света остались Киевская, Одесская, Харьковская области. Нет электричества во Львове, Киев погружен во тьму, остановилось метро.

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