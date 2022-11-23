Минэнерго Украины заявило об отключении всех АЭС

Обесточены также большинство ГЭС и ТЭС

Минэнерго Украины заявило о временном отключении от энергоснабжения всех атомных электростанций страны. По данным ведомства, обесточены также большинство украинских ГЭС и ТЭС.

В Минэнерго признали, что без электричества осталось и подавляющее большинство потребителей по всей стране. Объекты энергетической инфраструктуры были обесточены в результате ракетных ударов ВС России, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что ракетными ударами выведено из строя множество объектов критической инфраструктуры на Украине. В результате без света остались Киевская, Одесская, Харьковская области. Нет электричества во Львове, Киев погружен во тьму, остановилось метро.

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