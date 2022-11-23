ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На заседании ОДКБ принято 15 документов

22:14
  • среда
  • 23 ноября 2022

Они касаются, в частности, расширения военно-технического сотрудничества

В Ереване сегодня прошла очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Лидеры России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана обсудили ключевые направления взаимодействия в рамках Организации, а также актуальные международные и региональные проблемы.
Лукашенко назвал мир между Ереваном и Баку приоритетом ОДКБ

Встречи проходили как в узком составе, так и расширенном формате - с участием членов делегаций - министров иностранных дел и обороны. По их итогам были подписаны 15 документов. Они касаются, в частности, расширения военно-технического сотрудничества между государствами - членами организации, совершенствования коллективных сил быстрого развёртывания и оснащения их современными вооружениями и специальной техникой.

Как отметил Владимир Путин, работа в рамках ОДКБ приносит видимую практическую отдачу, помогает обеспечивать защиту национальных интересов ее участников. Российский лидер особо отметил важность нормализации отношений между Ереваном и Баку.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Путин во время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ
Владимир Путин во время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.