На заседании ОДКБ принято 15 документов

Они касаются, в частности, расширения военно-технического сотрудничества

В Ереване сегодня прошла очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Лидеры России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана обсудили ключевые направления взаимодействия в рамках Организации, а также актуальные международные и региональные проблемы.

Встречи проходили как в узком составе, так и расширенном формате - с участием членов делегаций - министров иностранных дел и обороны. По их итогам были подписаны 15 документов. Они касаются, в частности, расширения военно-технического сотрудничества между государствами - членами организации, совершенствования коллективных сил быстрого развёртывания и оснащения их современными вооружениями и специальной техникой.

Как отметил Владимир Путин, работа в рамках ОДКБ приносит видимую практическую отдачу, помогает обеспечивать защиту национальных интересов ее участников. Российский лидер особо отметил важность нормализации отношений между Ереваном и Баку.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"