Российские войска подошли к Артёмовску

Российские военные методично оттесняют украинских националистов на запад. Наши подразделения вплотную подошли к Артёмовску. Активно выдавливают радикалов из Марьинки, откуда киевские боевики регулярно обстреливали жилые кварталы столицы ДНР. На южнодонецком направлении успешно отражена атака в районе Павловки. Крупная группа диверсантов ликвидирована в Запорожской области. И сегодня состоялся очередной обмен пленными.

На этих кадрах - возвращение домой российских военных из украинского плена. Как сообщили в Министерстве обороны, в результате переговорного процесса освобождено 35 человек. В руках националистов им грозила смертельная опасность, но теперь все они в безопасности.

Ещё одна операция по спасению людей прошла в Марьинке, где сейчас идут бои. Девять месяцев все эти люди жили в подвале школы. Украинские националисты прикрывались гражданскими как живым щитом и, контролируя этот район, мешали эвакуации. Детей и их родителей вывели пришедшие на помощь российские военные.

Штурмовые подразделения российской армии выбили националистов из центра Марьинки и взяли под свой контроль большую часть укрепрайона противника. Это важный тактический успех, который в перспективе может привести к скорому освобождению города. Коррективы в обстановку на фронте сейчас вносит погода.

Вот так сейчас выглядят дороги под Авдеевкой, где также продвигается наша армия (см. видео). А это уже танк ВСУ, застрявший в грязи по башню Харьковской области. Ситуация изменится, как только наступят морозы. Вплотную российские войска подошли к Артёмовску, который Украина несколько лет назад переименовала в Бахмут.

Укрепрайоны противника на подступах к городу уничтожают при помощи реактивной артиллерии. Ещё один эффективный и при этом малозатратный способ поражения - сброс боеприпасов с беспилотников. Гранату или мину прикрепляют к коптеру и наводятся по видеокамере. Точность и эффективность максимальные. Применяются дроны для аэроразведки, а модернизированные БПЛА "Орлан-10", получившие название "Москит", дополнительно оснащены и радиоэлектронными модулями слежения.

Украинские СМИ сообщают о новом ракетном ударе по инфраструктурным объектам на территории более чем десяти областей. Опубликованы видео взрывов в Киеве и других городах. По данным Минэнерго Украины, без электроэнергии осталось подавляющее большинство потребителей. По сути, вся страна. Как результат - отсутствует водоснабжение. Перебои со связью. Полный блэкаут и в украинской столице - на автомобильных заправках очереди.

Боевики со своей стороны продолжают вести обстрелы Донецка. Киевский и Кировский районы города были накрыты плотным артиллерийским огнем. ВСУ выпустили сюда более десятка снарядов. Есть пострадавшие. Под ударом оказалась и Ясиноватая - сюда противник бил "Градами" и гаубицами. Разрушения в том числе получило здание детской школы-интерната.

Пётр Вершинин, Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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