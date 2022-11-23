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В МИД предложили признать Европарламент "спонсором идиотизма"

22:20
  • среда
  • 23 ноября 2022

Ведомство прокомментировало антироссийскую резолюцию

Признать Европарламент "спонсором идиотизма" предложил наш МИД после того, как в Страсбурге приняли антироссийскую резолюцию. Документ, в котором наша страну объявили спонсором терроризма, не имеет юридической силы и, более того, нарушает международное право, напоминают в Совфеде.
Европарламент объявил Россию спонсором терроризма

Подобными действиями, убеждены в Москве, коллективный Запад пытается наказать "неугодные" режимы за альтернативную точку зрения. А сама идея объявить нашу страну спонсором терроризма наверняка принадлежит англосаксам, поскольку только в законах США и Канады закреплен такой термин. Сейчас в американском списке четыре страны - это Сирия, Иран, Куба и КНДР.

Резолюцию в отношении Российской Федерации евродепутаты приняли сегодня. Европейцы призывают усилить изоляцию Москвы, сократить дипломатические контакты и завершить работу над девятым пакетом санкций.

Впрочем, соответствующей законодательной базы у ЕС нет, поэтому документ носит лишь рекомендательный характер и юридически ни к чему не обязывает.

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