Лукашенко назвал мир между Ереваном и Баку приоритетом ОДКБ

Председательство в организации перешло к Белоруссии

Урегулирование конфликта между Ереваном и Баку будет одним из приоритетов в ОДКБ в 2023 году, заявил Александр Лукашенко. Президент Белоруссии, к которой перешло председательство в организации, уверен, что ее участники могут добиться результата.

"Давайте в этом направлении двигаться. Давайте договоримся, давайте все сделаем, чтобы не гибли там люди. Это будет с удовольствием воспринято в армянском и азербайджанском обществе", - сказал Лукашенко на саммите ОДКБ в Ереване.

Белорусский лидер напомнил, что в настоящее время Россия выполняет посредническую миссию в этом вопросе, с чем согласились и Армения, и Азербайджан. Лукашенко подчеркнул: в ОДКБ хотят, чтобы конфликт между двумя соседними и дружественными остальным участникам государствами был урегулирован мирным путем, передает агентство БелТА.

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