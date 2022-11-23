Мероприятия для молодежи пройдут в "Манеже" с 4 по 25 декабря

Запланированы образовательные и просветительские программы

Образовательные и просветительские мероприятия в сфере молодежной политики "Дом молодежи" пройдут с 4 по 25 декабря на базе музейно-выставочного объединения "Манеж".

В рамках мероприятий пройдут образовательные и просветительские программы, направленные на развитие инфраструктуры волонтерского и патриотического движения, повышение компетенций среди молодежи, а также поддержку реализации мероприятий и проектов в сфере молодежной политики

Запланированы международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, Всероссийский студенческий форум "Твой Ход", слет Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи, а также Всероссийская премия молодежных достижений "Время молодых".

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