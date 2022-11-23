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Санду обвинила Россию в отключениях света в Молдавии

20:05
  • среда
  • 23 ноября 2022

Президент пообещала восстановить подачу электричества

Россия виновна в массовых отключениях электроэнергии в Молдавии. Это результат бомбардировок объектов энергетической инфраструктуры Украины, заявила молдавский президент Майя Санду.

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"Россия оставила Молдову в темноте… Мы не можем доверять режиму, который оставляет нас в темноте и холоде", — написала Санду в соцсети.

Как сообщалось ранее, 23 ноября в Молдавии начались перебои с электроснабжением. В Кишиневе это привело к проблемам в работе госучреждений. Российского посла вызвали в МИД страны.

Санду в своем сообщении пообещала гражданам восстановить подачу электричества и решить технические проблемы. Она заверила, что все госслужбы работают в этом направлении, передает РИА Новости.

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