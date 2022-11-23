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Хакеры "положили" сайт Европарламента

20:35
  • среда
  • 23 ноября 2022

После того, как ЕП признал Россию страной-спонсором терроризма

Хакерская атака вывела из строя официальный сайт Европейского парламента. Сами европарламентарии назвал происшествие "самым изощренным нападением за последнее время".

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"Мы не можем указать на того, кто в этом виновен, но мы сегодня приняли резолюцию, в которой назвали Россию государством-спонсором терроризма", - цитирует комментарий источника в ЕП "Лента.ру" со ссылкой на европейские СМИ.

23 ноября Европарламент принял резолюцию о признании России страной-спонсором терроризма. При этом в ЕП признали, что документ не имеет юридической силы и носит рекомендательный и политический характер. Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила признать Европарламент "спонсором идиотизма".

В пресс-службе ЕП заявили, что на работу сайта повлиял "высокий уровень внешнего сетевого трафика". Там признали, что это может быть следствием DDoS-атаки и заверили, что специалисты Европарламента уже пытаются решить проблему.

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