Совбез ООН назначил срочное заседание по Украине

Его запросил оставшийся без света Киев

Совет Безопасности ООН назначил срочное заседание по Украине. Оно начнется в полночь по московскому времени, сообщил зампостпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Сегодня испугавшиеся наших ударов по объектам инфраструктуры украинцы запросили срочное заседание СБ ООН. Ганское Председательство в СБ назначило его на 16:00 по Нью-Йорку (полночь по Москве)", — написал Полянский в Telegram.

Минэнерго Украины ранее сообщило, что 23 ноября все расположенные на территории страны АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены. Без света остались все крупные украинские города, в том числе Киев, Одесса и Харьков.

Полянский также сообщил, что на заседании ожидается онлайн-выступление украинского президента Владимира Зеленского. Российский дипломат подчеркнул, что это очередное нарушение процедуры – заседание предполагает лишь очное участие.

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