Попавшая в жилой дом в Киеве ракета оказалась натовской

Это снаряд от систем ПВО IRIS-T

Причиной взрыва в жилом доме в Киеве, о котором сообщали власти украинской столицы, стала ракета западного производства. Об этом свидетельствуют фотографии, публикуемые очевидцами инцидента.

"На фото, опубликованном в Сети, предположительно, осколок зенитной ракеты систем ПВО IRIS-T. Их Киеву поставляют США и Германия", - сообщает в Telegram RT со ссылкой на украинские соцсети.

Берлин в середине октября сообщил о поставках Киеву систем IRIS-T. В Минобороны ФРГ заявили, что еще три таких поставки запланированы на будущий год.

ВС России 23 ноября нанесли удары по объектам критической инфраструктуры Украины. В результате обесточены все крупные города страны, в том числе Киев, Одесса, Харьков и Львов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"