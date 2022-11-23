В Кремле ожидают решения ОДКБ по урегулированию в Карабахе

Песков прокомментировал заявление Пашиняна

В Кремле ожидают решения Организации Договора о коллективной безопасности по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал выступление премьер-министра Армении на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване. Никол Пашинян назвал работу организации по разрешению конфликта между Баку и Ереваном фиаско.

"Это точка зрения армянской стороны, это право армянской стороны так расценивать ситуацию. Но, с другой стороны, востребованность ОДКБ в этой ситуации очевидна", — сказал представитель Кремля в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Пескова, ОДКБ предстоит принять решение о действиях по снижению напряженности и урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном.

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