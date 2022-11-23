ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кремле уверены в успехе спецоперации на Украине

22:12
  • среда
  • 23 ноября 2022

Ранее Лукашенко заявил, что от успеха СВО зависит будущее ОДКБ

Успешное завершение специальной военной операции на Украине не вызывает сомнений. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков так прокомментировал утверждение белорусского лидера Александра Лукашенко, который связал успех СВО и будущее ОДКБ.

В Кремле ожидают решения ОДКБ по урегулированию в Карабахе
В Кремле опровергли передачу посредником G20 мирного плана по Украине

"С этим можно согласиться с оговоркой, что будущий успех спецоперации сомнений не вызывает", - приводит "Интерфакс" ответ представителя Кремля журналистам по завершении саммита лидеров стран ОДКБ в Ереване.

Президент Белоруссии на заседании заявил, что судьба Организации договора о коллективной безопасности зависит от исхода спецоперации России на Украине. По словам Александра Лукашенко, "если Россия победит, ОДКБ будет жить – если же проиграет, ОДКБ существовать не будет". Белорусский лидер призвал страны-участницы защищать друг друга и понимать главенствую роль России в организации.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
РСЗО "Град" ВС России
РСЗО "Град" ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.