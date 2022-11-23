В Кремле уверены в успехе спецоперации на Украине

Ранее Лукашенко заявил, что от успеха СВО зависит будущее ОДКБ

Успешное завершение специальной военной операции на Украине не вызывает сомнений. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков так прокомментировал утверждение белорусского лидера Александра Лукашенко, который связал успех СВО и будущее ОДКБ.

"С этим можно согласиться с оговоркой, что будущий успех спецоперации сомнений не вызывает", - приводит "Интерфакс" ответ представителя Кремля журналистам по завершении саммита лидеров стран ОДКБ в Ереване.

Президент Белоруссии на заседании заявил, что судьба Организации договора о коллективной безопасности зависит от исхода спецоперации России на Украине. По словам Александра Лукашенко, "если Россия победит, ОДКБ будет жить – если же проиграет, ОДКБ существовать не будет". Белорусский лидер призвал страны-участницы защищать друг друга и понимать главенствую роль России в организации.

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