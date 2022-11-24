"Это не антироссийская мера": эксперт объяснил смысл потолка цен на газ

Установить его хотят на уровне 3 тысяч долларов за тысячу "кубов"

Как власти Молдавии пытаются спихнуть вину за чрезвычайное положение с энергетикой в стране на Россию? В чем конкретно Кишинев обвиняет "Газпром""? Какие цены на энергоносители устраивают Москву? И в чем смысл потолков цен на нефть и газ?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.

"Тут важно понимать, что, в отличие от нефти, газовый потолок вводится по отношению ко всем производителям. Это касается и поставщиков СПГ - и Норвегии, и Алжира, и Азербайджана. Это не антироссийская мера, это скорее мера по влиянию на рынок. Европейцы предполагают, что в Азии цена не будет выше 3 тысяч долларов за тысячу "кубов", а значит, танкеры не развернутся и не уйдут на азиатский рынок", - указал аналитик.

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