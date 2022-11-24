Небензя: жертвы среди мирного населения происходят по вине украинской ПВО

В США этой ночью прошло срочное заседание СБ ООН

В Нью-Йорке этой ночью прошло срочное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине, передает "ТВ Центр".

Киев, вопреки правилам проведения подобных мероприятий, вновь добился участия в нем президента Зеленского по видеосвязи, хотя по протоколу он должен был присутствовать в зале. Как стало известно, именно во время выступления Зеленского велись очередные обстрелы Донецка.

Наш постпред Василий Небензя привел факты неоднократного нарушения Украиной Женевских конвенций. В частности - в отношении к российским военнопленным. Дипломат также призвал мировое сообщество дать надлежащую оценку.

Как добавил Небензя, Москва продолжит действия по ограничению военного потенциала Украины, пока Киев не займет реалистичную позицию на переговорах.

"Повреждения жилых домов и жертвы среди мирного населения действительно происходят по вине украинской ПВО, располагаемой не на окраинах городов, а в самом их центре. В итоге обломки ракет или сбившиеся с курса украинские ракеты попадают в те объекты, в которые Россия и не целилась. Вот, например, сегодня украинские пользователи выложили в интернет фотографии ракет, попавших в жилые дома в Киеве и Вышгороде (Киевская область). И оказалось, что это американские ракеты ПВО, поставляемые Киеву. Хочу особо обратить на это внимание наших западных коллег: ваша бездумная накачка Украины вооружениями уже приводит к тому, что от него гибнут мирные жители не только Донбасса, но и украинских городов", - сказал постпред.

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