Минобороны показало работу самоходных гаубиц "Гиацинт-С"

Данные о целях расчеты получают от беспилотной авиации

Министерство обороны опубликовало кадры боевой работы расчетов самоходных гаубиц "Гиацинт-С".

Артиллеристы успешно ведут контрбатарейную борьбу, наносят удары по укрепрайонам, бронетехнике и огневым точкам украинских националистов. Бетонные сооружения эффективно разрушают фугасными снарядами калибром 152 миллиметра.

Данные о целях расчеты получают от беспилотной авиации, с помощью дронов также контролируют их поражение.

"Обычная работа контрбатарейная, по "Градам", по "Ураганам". В течение двух-трех минут мы можем завестись, зарядиться - и уже отработаем", - отметил командир орудия.

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