Минобороны показало работу самоходных гаубиц "Гиацинт-С"

Данные о целях расчеты получают от беспилотной авиации
Министерство обороны опубликовало кадры боевой работы расчетов самоходных гаубиц "Гиацинт-С".
Артиллеристы успешно ведут контрбатарейную борьбу, наносят удары по укрепрайонам, бронетехнике и огневым точкам украинских националистов. Бетонные сооружения эффективно разрушают фугасными снарядами калибром 152 миллиметра.
Данные о целях расчеты получают от беспилотной авиации, с помощью дронов также контролируют их поражение.
"Обычная работа контрбатарейная, по "Градам", по "Ураганам". В течение двух-трех минут мы можем завестись, зарядиться - и уже отработаем", - отметил командир орудия.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"