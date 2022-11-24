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"Задачу выполнили": мобилизованным вручили награды на передовой

07:52
  • четверг
  • 24 ноября 2022

Экипаж боевой машины пехоты в составе мотострелкового подразделения вызывал огонь противника на себя

Военнослужащие, проявившие в ходе спецоперации героизм и мужество, получили медали "За отвагу", сообщает "ТВ Центр".

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Награды уральцам, призванным в рамках частичной мобилизации из Свердловской и Челябинской областей, вручили на передовой.

Экипаж боевой машины пехоты в составе мотострелкового подразделения вызывал огонь противника на себя, что позволило определить координаты вражеских позиций. Благодаря самоотверженным и хладнокровным действиям бойцов националистам был нанесен значительный урон.

"Мы вытягивали силы противника на себя и передавали координаты уже артиллерии. Мы их выманили, и артиллерия уже по ним ударила. Выжить - самая первая задача была, вывести людей своих, мы выполнили задачу", - рассказал мобилизованный наводчик БМП.

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