"Задачу выполнили": мобилизованным вручили награды на передовой

Экипаж боевой машины пехоты в составе мотострелкового подразделения вызывал огонь противника на себя
Военнослужащие, проявившие в ходе спецоперации героизм и мужество, получили медали "За отвагу", сообщает "ТВ Центр".
Награды уральцам, призванным в рамках частичной мобилизации из Свердловской и Челябинской областей, вручили на передовой.
Экипаж боевой машины пехоты в составе мотострелкового подразделения вызывал огонь противника на себя, что позволило определить координаты вражеских позиций. Благодаря самоотверженным и хладнокровным действиям бойцов националистам был нанесен значительный урон.
"Мы вытягивали силы противника на себя и передавали координаты уже артиллерии. Мы их выманили, и артиллерия уже по ним ударила. Выжить - самая первая задача была, вывести людей своих, мы выполнили задачу", - рассказал мобилизованный наводчик БМП.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"