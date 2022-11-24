Названы имена новых героев СВО

Капитан Расим Агасиев под плотным огнем неприятеля налаживал связь командования с подразделениями

Старший лейтенант Алексей Евстафьев обнаружил группу диверсантов, готовившихся атаковать колонну российской бронетехники. В ходе боя Алексей со своим взводом уничтожил расчет противотанковых управляемых ракет и 20-ть украинских националистов. Наши войска продолжили наступление на позиции радикалов.

Благодаря грамотным действиям капитана Олега Смирнова и его мотострелковой роты боевики были вынуждены сдать опорные позиции на подступах к населенному пункту. Четыре вражеских минометных расчета и около трех десятков неонацистов ликвидированы.

Капитан Расим Агасиев под плотным огнем неприятеля налаживал связь командования с подразделениями. Один из его подчиненных получил ранение, Расим перенес его в укрытие, а сам с риском для жизни завершил монтаж и настройку оборудования. Потерь в группе связистов нет.

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