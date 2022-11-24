ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Китай установил новый рекорд заболеваемости COVID-19

08:05
  • четверг
  • 24 ноября 2022

Власти Пекина ужесточили правила въезда из других регионов страны

В Китае установлен новый рекорд заболеваемости коронавирусом - почти 32 тысячи за сутки. Это максимальный показатель с начала пандемии, передает "ТВ Центр".

Игра с огнем: как и зачем американцы создали суперковид
Минздрав зарегистрировал еще один препарат против ковида

В Пекине за последние 24 часа - полторы тысячи инфицированных. Власти столицы ужесточили правила въезда из других регионов страны. Прибывших отправляют на трехдневный карантин. Теперь жителям Пекина для посещения общественных мест необходим отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение последних двух суток.

А в городе Чжэнчжоу из-за жестких коронавирусных ограничений рабочие крупнейшего в мире завода по производству электроники устроили беспорядки. Месяц назад на предприятии выявили 20 тысяч заболевших. Всем сотрудникам запретили покидать территорию завода и общежитий. Причиной протестов стали нехватка лекарств, еды и задержка зарплаты. По итогам ноября производство продукции может сократиться на 30%.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
COVID-19
COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.