Китай установил новый рекорд заболеваемости COVID-19

Власти Пекина ужесточили правила въезда из других регионов страны

В Китае установлен новый рекорд заболеваемости коронавирусом - почти 32 тысячи за сутки. Это максимальный показатель с начала пандемии, передает "ТВ Центр".

В Пекине за последние 24 часа - полторы тысячи инфицированных. Власти столицы ужесточили правила въезда из других регионов страны. Прибывших отправляют на трехдневный карантин. Теперь жителям Пекина для посещения общественных мест необходим отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение последних двух суток.

А в городе Чжэнчжоу из-за жестких коронавирусных ограничений рабочие крупнейшего в мире завода по производству электроники устроили беспорядки. Месяц назад на предприятии выявили 20 тысяч заболевших. Всем сотрудникам запретили покидать территорию завода и общежитий. Причиной протестов стали нехватка лекарств, еды и задержка зарплаты. По итогам ноября производство продукции может сократиться на 30%.

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