Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака

ЛЬвам принесут удовольствие игры, а Стрельцам нужен спорт

Овны

Осторожно: сегодня день необдуманных поступков, и не только ваших! Не торопитесь никого осуждать, давайте второй шанс всем, кто этого заслуживает.

Тельцы

Напряженный график и неотложные дела заставят работать так, что вы и не заметите, как пролетит день. Запланируйте на завтра отдых, он будет потрясающим!

Близнецы

Сегодня многие захотят пожаловаться на трудности представителям знака, которые работают с людьми. У вас и своих проблем полно, но лучше быть вежливыми и просто кивать в ответ головой.

Раки

Вас могут посетить необычные идеи о том, как автоматизировать или облегчить свою работу. Не отмахивайтесь от этих мыслей, в них есть рациональное зерно.

Львы

Даже если у вас совсем другие планы на сегодняшний день, обязательно сходите в спортзал или на пробежку. Развлечения, танцы, игры тоже принесут удовольствие.

Девы

Вы сможете найти подход к пожилым людям, помириться с кем-то из них или познакомиться. Для вас такие отношения будут не обузой, а источником ресурса, имейте это в виду.

Весы

Вам можно попробовать разобраться в проблемах личной жизни. Если вы постоянно наступаете на одни и те же грабли, будет нетрудно догадаться, в чем причина.

Скорпионы

Сегодня явно не тот день, когда стоит искать в интернете советы на тему здоровья или ставить себе диагнозы с помощью поисковика. Лучше погуляйте на свежем воздухе.

Стрельцы

Вам нужны творческие или спортивные занятия, без этого вы быстро растратите энергию. Отправляйтесь на мастер-класс или тренировку прямо сегодня.

Козероги

Вы сможете найти оригинальное решение домашних или семейных проблем. Изменить что-то в доме или объединиться для какой-то цели с родней - почему бы и нет?

Водолеи

Сегодняшний день отлично подходит для начала изучения иностранных языков или покупки билетов для отпуска. Думайте, как выйти за привычные рамки, это сейчас реально.

Рыбы

День нестандартных решений и поиска новых источников дохода. Вы сможете заработать деньги непривычным способом или придумаете новую услугу.

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