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Источник рассказал о мобилизации Украиной граждан в русскоязычных областях

07:57
  • четверг
  • 24 ноября 2022

Западные регионы практически не затрагиваются

Всеобщая и поголовная мобилизация в ряды ВСУ на Украине идет в русскоязычных областях, почти не затрагивая западные регионы. Об этом в четверг, 24 ноября, рассказал представитель российских силовых структур в Херсонской области со ссылкой на сообщения украинских военных.
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По словам источников, которые цитирует РИА Новости, соответствующее распоряжение отдал президент Украины Владимир Зеленский.

Мобилизация затрагивает только население Николаевской, Днепропетровской, Черкасской областей Украины, где преобладают русскоязычные граждане, а "в западных областях почти никого не трогают".

В частности, в Ивано-Франковске мобилизовано всего 40 человек, во Львове – 30 человек, рассказали источники. В результате "на фронт попадают в основном русскоязычные граждане, а украинские войска сейчас перемалываются российскими в ходе боевых действий".

Таким способом "режим Зеленского, по указанию своих англосаксонских кураторов, освобождает земли для заселения переселенцами с Западной Украины".

16 ноября Верховная рада Украины продлила военное положение и всеобщую мобилизацию, введенные в стране после начала Россией специальной военной операции. Соответствующие документы внес на рассмотрение президент Украины Владимир Зеленский.

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