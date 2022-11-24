Западные регионы практически не затрагиваются

Всеобщая и поголовная мобилизация в ряды ВСУ на Украине идет в русскоязычных областях, почти не затрагивая западные регионы. Об этом в четверг, 24 ноября, рассказал представитель российских силовых структур в Херсонской области со ссылкой на сообщения украинских военных.

По словам источников, которые цитирует РИА Новости, соответствующее распоряжение отдал президент Украины Владимир Зеленский.

Мобилизация затрагивает только население Николаевской, Днепропетровской, Черкасской областей Украины, где преобладают русскоязычные граждане, а "в западных областях почти никого не трогают".

В частности, в Ивано-Франковске мобилизовано всего 40 человек, во Львове – 30 человек, рассказали источники. В результате "на фронт попадают в основном русскоязычные граждане, а украинские войска сейчас перемалываются российскими в ходе боевых действий".

Таким способом "режим Зеленского, по указанию своих англосаксонских кураторов, освобождает земли для заселения переселенцами с Западной Украины".

16 ноября Верховная рада Украины продлила военное положение и всеобщую мобилизацию, введенные в стране после начала Россией специальной военной операции. Соответствующие документы внес на рассмотрение президент Украины Владимир Зеленский.

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