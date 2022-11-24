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В Европарламенте раскритиковали резолюции о признании России спонсором терроризма

09:02
  • четверг
  • 24 ноября 2022

Документ подталкивает Европу к войне с Россией

Принятие Европарламентом резолюции с признанием России спонсором терроризма подталкивает Европу к войне с Россией вместо того, чтобы способствовать мирному решению конфликта. Такое мнение в четверг, 24 ноября, высказал евродепутат от Франции Тьерри Мариани.
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По мнению политика, ЕС исчерпал все средства в конфликте между Россией и Украиной. Мариани напомнил, что после восьми месяцев российской спецоперации в Европе обсуждают уже девятый пакет рестрикций, а теперь "решили навесить на Россию позорную санкцию", которую не использовали даже в отношении ряда террористических организаций.

После того, как все санкции против Москвы исчерпаны, остается "только война", предупредил европарламентарий, подчеркнув, что к такому сценарию "подталкивают инициаторы этой резолюции, ставя желания Владимира Зеленского выше интересов французского народа".

Мариани указал, что только 5 из 27 стран ЕС приняли такое решение, а Европарламент навязывает европейским странам внешнюю политику, которой они не хотят придерживаться, сообщает РИА Новости.

23 ноября депутаты Европарламента проголосовали в среду, 23 ноября, за резолюцию, в которой Россия названа "государством-спонсором терроризма и государством, применяющим средства терроризма". Наряду с обвинениями в адрес российских властей, в первую очередь в связи со спецоперацией на Украине, резолюция содержит перечень мер, которые Европарламент предлагает использовать в отношении Москвы.

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