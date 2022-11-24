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Bloomberg: Польша и Прибалтика недовольны предложением по потолку цен на нефть

08:38
  • четверг
  • 24 ноября 2022

Страны сочли предложения Еврокомиссии "слишком щедрыми"

Польша и прибалтийские страны отвергли предложенный потолок цен на нефть из России на уровне 65 долларов за баррель как слишком щедрый. Об этом рассказали источники, знакомые с ходом обсуждения.
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Как сообщает агентство Bloomberg, Варшаве и странам Балтии не понравились предложения Еврокомиссии по ценовому потолку на российскую нефть.

Поскольку выработать единую позицию по этому вопросу европейским государствам не удалось, обсуждение потолка цен на нефть продолжится в четверг, 24 ноября.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что введение ценовых потолков на энергоресурсы, а также политизация энергетики может привести лишь к дефициту и проблемам с энергообеспечением. Москва не собирается поставлять нефть или нефтепродукты в страны, которые проводят подобную политику.

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