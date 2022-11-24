В ООН назвали безрассудными обстрелы Запорожской АЭС

Ситуация на ядерном объекте вызывает тревогу

Обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) являются безрассудным и предосудительным поступком. Такое мнение высказала в среду, 24 ноября, заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло.

Политик подчеркнула, что во всемирной организации глубоко обеспокоены ситуацией на ЗАЭС — крупнейшем объекте такого типа в Европе. Она раскритиковала обстрел станции, который был осуществлен в выходные 19-20 ноября, сообщает ТАСС.

Ранее советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа заявил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) превратилось в сервис провокаторов, обслуживая интересы тех, кто ведет дело к ядерной катастрофе. Это ясно показала ситуация вокруг Запорожской АЭС.

В документе, принятом советом управляющих МАГАТЭ, говорится, что угроза ядерной безопасности в свете ситуации на ЗАЭС отсутствует. При этом агентство не предприняло никаких мер в отношении украинской стороны, осуществляющей обстрелы станции.

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