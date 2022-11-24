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Непогода стала причиной массовой аварии в Москве

09:50
  • четверг
  • 24 ноября 2022

Движение пришлось частично перекрыть

Чукотка оказалась во власти сильнейшей метели. На востоке автономного округа - штормовой ветер с порывами до 30 метров в секунду, передает "ТВ Центр".
Двое детей погибли в ДТП в Липецкой области

Закрыт окружной аэропорт, не работает автобусное сообщение. В школах пяти муниципалитетов отменены занятия для учеников начальных классов. Жителей сел, застрявших в Анадыре из-за пурги, домой доставят на спасательной технике. Коммунальные службы перешли на усиленный режим работы.

А в Москве на Новогиреевской эстакаде произошла массовая авария. На скользкой дороге столкнулись 12 автомобилей, по данным ГИБДД, никто не пострадал. Машины получили незначительные повреждения. Движение пришлось частично перекрыть.

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