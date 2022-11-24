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Джонни Депп вновь сыграет Джека Воробья

08:19
  • четверг
  • 24 ноября 2022

Известно предварительное название шестого фильма франшизы

Американский актер Джонни Депп снимется в шестом фильме из серии "Пираты Карибского моря", пишет The Sun.

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Как уточняется в материале, имя Деппа фигурирует в списке вызываемых для участия в съемках ленты артистов и технического персонала.

Пробные съемки начнутся в феврале в Великобритании. Предварительное название картины - "День в море" (A Day At The Sea).

Кто станет режиссером - пока неизвестно. Исполнительным продюсером будет Брюс Хендрикс. Он принимал участие в создании первых трех фильмов франшизы.

Пять фильмов из серии "Пираты Карибского моря" собрали в мировом прокате более 4,1 млрд долларов. Депп исполнил в них роль пирата Джека Воробья, заработав за участие более 240 млн долларов.

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Джонни Депп
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