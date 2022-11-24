ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кремле отвергли влияние спецоперации на действия России в Сирии

09:45
  • четверг
  • 24 ноября 2022

Борьба с терроризмом на сирийской территории продолжается

Российская спецоперация на Украине не окажет влияния на борьбу с терроризмом и присутствие в Сирии. Об этом в четверг, 24 ноября, рассказал специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.
Эрдоган обвинил Россию в неисполнении обязательств по Сирии

Дипломат напомнил, что "мы туда пришли для того, чтобы оказать помощь в борьбе с терроризмом и террористическими группами, членами которых являлись выходцы из бывших республик Советского Союза, и в том числе, кстати, и Российской Федерации, кавказских регионов".

Несмотря на операцию на Украине, Россия продолжит поддерживать правительство Сирии, заверил Лаврентьев.

Представитель Кремля напомнил, что со стороны России в Сирии действует ограниченный военные контингент и функционирует авиабаза Хмеймим. Центральное российское командование в Дамаске выполняет поставленные перед ним задачи, прежде всего по оказанию помощи сирийскому правительству, цитирует Лаврентьева РИА Новости.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по Сирии. В Кремле в ответ указали, что в подходах России и Турции к ситуации с вооруженными формированиями на территории Сирии имеются свои нюансы, но партнерский характер российско-турецких отношений дает возможность открыто обсуждать эти тревоги.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Российские войска в Сирии
Российские войска в Сирии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.