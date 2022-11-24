В Кремле отвергли влияние спецоперации на действия России в Сирии

Борьба с терроризмом на сирийской территории продолжается

Российская спецоперация на Украине не окажет влияния на борьбу с терроризмом и присутствие в Сирии. Об этом в четверг, 24 ноября, рассказал специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

Дипломат напомнил, что "мы туда пришли для того, чтобы оказать помощь в борьбе с терроризмом и террористическими группами, членами которых являлись выходцы из бывших республик Советского Союза, и в том числе, кстати, и Российской Федерации, кавказских регионов".

Несмотря на операцию на Украине, Россия продолжит поддерживать правительство Сирии, заверил Лаврентьев.

Представитель Кремля напомнил, что со стороны России в Сирии действует ограниченный военные контингент и функционирует авиабаза Хмеймим. Центральное российское командование в Дамаске выполняет поставленные перед ним задачи, прежде всего по оказанию помощи сирийскому правительству, цитирует Лаврентьева РИА Новости.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по Сирии. В Кремле в ответ указали, что в подходах России и Турции к ситуации с вооруженными формированиями на территории Сирии имеются свои нюансы, но партнерский характер российско-турецких отношений дает возможность открыто обсуждать эти тревоги.

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